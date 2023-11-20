قناة النهار صريح جدا : هذا هو أكثر شيء يخاف الجزائري أن يفقده بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2023 - 13:59 شارك غرِّد أرسل 69 0 صريح جدا : هذا هو أكثر شيء يخاف الجزائري أن يفقده إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QbS7S اقرأ أيضا سليم قرين: تراجع الصادرات سببه نقص المواد الأولية قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا: اراء الشعب الجزائري حول قرار "إطلاق عدل3" قناة النهار 31 أكتوبر طالع هابط: شاهد المنطقة الصناعية بتبسة .. الدنيا هاملة قناة النهار 05 نوفمبر سوق البيض..مواطن ساوموه في سيارة 505 بـ 120 مليون سنتيم وماحبش يبيع قناة النهار 10 نوفمبر صريح جدا / لحظات مؤثرة وجميلة .. مواطنون يتصلون بأبائهم ويعبّرون عن حبّهم لهم شاهد الإجابات ! قناة النهار 18 نوفمبر أمن: بعد الإبلاغ عن نشاطها الإجرامـ.ـي .. أفراد الشبكة يعتدون على عائلة بالبليدة قناة النهار 12 نوفمبر صريح جدا.. هذه نصيحة الجزائري لأخيه قناة النهار 02 نوفمبر رئيس الجمهورية : أين هي العدالة في العالم..و أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ؟ قناة النهار 06 نوفمبر مشروع قانون المالية 2024 .. 20 مليار دينار لدعم القطاع الفلاحي وتأمين غذاء الجزائريين قناة النهار 03 نوفمبر فرح ياسمين: لهذا السبب إخترت إستضافة مؤثرين أصحاب ملايين المتابعين في برنامجي قناة النهار 17 نوفمبر