قناة النهار صريح جدا :هذا هو أكثر شيء يصعب إنتظاره عند الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 01 أكتوبر 2023 - 10:22 شارك غرِّد أرسل 106 0 صريح جدا :هذا هو أكثر شيء يصعب إنتظاره عند الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z3fZU اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي حول تعيين الولاة.. "هذوا الولاة لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم" قناة النهار 10 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر فرض النجاعة الطاقوية في مجال البناء..خطوة نحو إقتصاد إستهلاك الطاقة قناة النهار 01 أكتوبر النوي يحيى أسود الجزائر الفريق الثاني للحماية المدنية المنتقلين لليبيا للوقوف مع الأشقاء في محنتهم قناة النهار 21 سبتمبر سطيف : حـ.ـريق شقة بحي الباز 2000 مسكن يخلف وفـ.ـاة طفلين وإصابة إمرأتين بحـ.روق قناة النهار 30 سبتمبر الصيدلية المركزية للمستشفيات تنظم ندوة صحفية حول وفرة الأدوية قناة النهار 26 سبتمبر فاسألوا : المديح النبوي الشريف قناة النهار 21 سبتمبر طالع هابط : بعد وضع حجر الأساس لمشروع مخزن لتجميع الحبوب بقالمة .. المخزن مكاش وحجر الأساس سرقوه قناة النهار 24 سبتمبر سيدي بلعباس / تواصل عملية البحث عن طفل مفقود جرفه مياه واد مكرة بقرية واد المبطوح قناة النهار 22 سبتمبر فتح مجال إستراد اللحوم البيضاء .. مربو الدواجن يستنكرون قناة النهار 10 سبتمبر