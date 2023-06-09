قناة النهار صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. بقلم قناة النهار نشر في 09 جوان 2023 - 09:16 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 21 0 صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/92SRi اقرأ أيضا طالع هابط. تبقا بلا راس في الجلفة .. شاهد سياسة البريكولاج بواد ملاح قناة النهار 28 ماي تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي قناة النهار 23 ماي الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار قناة النهار 25 ماي السعيد شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية قناة النهار 31 ماي دلال خير: طفل يعيش في عالم صامت ينتظره مستقبل مجهول.. حله الوحيد هو زراعة القوقعة قناة النهار 26 ماي "رئيس الجمهورية" : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء قناة النهار 19 ماي باتنة : كباش السلالة العربية الأصيلة..من 30 مليون إلى 45 مليون سنتيم قناة النهار 04 جوان يوسف..قصة تحدي لطالب دكتوراه كفيف توجت مجهوادته بالنجاح في عدة شهادات قناة النهار 20 ماي تلمسان : قفزة نوعية في زراعة دوار الشمس لخلق إنتاج محلي من الزيوت قناة النهار 03 جوان "والي تيبازة لإحداى المتضررات.."مازال كاين حوايج نزيدو نعاونوكم بيها قناة النهار 30 ماي