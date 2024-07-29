قناة النهار صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2024 - 09:30 شارك غرِّد أرسل 85 0 صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Dozte اقرأ أيضا المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية مجتمع : دورات كروية بين الأحياء الشعبية .. متنفس الشباب ومفر من الآفات قناة النهار 08 جويلية صريح جدا / "يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ" قناة النهار 12 جويلية تقديم المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار أمام العدالة بمحكمة الدار البيضاء قناة النهار 27 جويلية حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد قناة النهار 08 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : زبيدة عسول تطالب الشعب بدعمها من أجل تأكيد ترشحها للرئاسيات قناة النهار 16 جويلية بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : شاهد كيف يروج لنفسه المترشح للرئاسيات عبورة قناة النهار 16 جويلية نهاركم مبروك : حصة رياضية للأطفال قناة النهار 22 جويلية شاهد أوّل تصريح للمتحصلة على المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا قناة النهار 18 جويلية