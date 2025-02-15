الوطني صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائري و يبوح له بسره بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2025 - 15:10 شارك غرِّد أرسل 74 0 صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائري و يبوح له بسره إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VmVai اقرأ أيضا عدل: صب فواتير الكراء لشهر جانفي إلكترونيا الوطني 05 فيفري بن جامع: "كان أملنا أن يفتتح عام 2025 بشكل هادئ ومطمئن لكن كان شهر جانفي حافلا بالأشغال" الوطني 31 جانفي خلال لقاء مراد بنظيره الإيطالي.. توقيع بروتوكول تعاون بين الشرطة الجزائرية والإيطالية الوطني 28 جانفي مأساة.. وفاة 161 شخصا في الحوادث خلال شهر واحد! الوطني 01 فيفري تطبيق إلكتروني لتحويل الأسئلة الشفوية والكتابية بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة الوطني 28 جانفي الاتحاد البرلماني العربي يستنكر "التصريحات العنصرية" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الوطني 06 فيفري شايب ومولوجي يبحثان احتياجات الجالية الوطنية في الخارج الوطني 03 فيفري إنطلاق دفع تكاليف الحج.. إصدار أول تأشيرة في الـ18 فيفري الوطني 02 فيفري إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين الوطني 04 فيفري Ooredoo تُعلن عن نتائجها المالية لسنة 2024 الوطني 12 فيفري