قناة النهار صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. بقلم قناة النهار نشر في 12 سبتمبر 2023 - 08:49 شارك غرِّد أرسل 149 0 صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Q9mae اقرأ أيضا الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر صريح جدا: رأي الأولياء حول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية قناة النهار 06 سبتمبر طالع هابط: شاهد سياسة البريكولاج في سكنات عدل بالمدية .. "بنايات الموت" قناة النهار 05 سبتمبر أيام على الدخول المدرسي نقائص في المعدات بالمصالح الصحية للمؤسسات التربوية قناة النهار 08 سبتمبر هذه تفاصيل نشوب الحريق في سوق الرحبة بأولاد يعيش قناة النهار 06 سبتمبر والي الأغواط يوبخ مدير اقامة جامعية عن وضعية الطابور.. "الطالب راه إطار المستقبل علاش دايرلو هكذا" قناة النهار 06 سبتمبر الإيقاع بـ 20 شخصا ضمن شبكة لتهريب الحراڨة بوهران قناة النهار 11 سبتمبر علي عون يشدد اللهجة مع المستولين على أراضي الدولة دون استثمار.." هذا آخر إنذار لكم" قناة النهار 23 أوت وزير التربية :"سنشرع في تعيين أساتذة التربية البدنية بداية من يوم غد" قناة النهار 27 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت