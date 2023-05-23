قناة النهار صريح جدا: هذا هو حلم الشباب الجزائري في الحياة .. بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2023 - 08:56 شارك غرِّد أرسل 90 0 صريح جدا: هذا هو حلم الشباب الجزائري في الحياة .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HBvZc اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات قناة النهار 04 ماي بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي قناة النهار 18 ماي تيارت: مزاد لبيع 13 مهرا عربيا أصيلا والمهر إشتياق يتصدرها بـ 53 مليون سنتيم قناة النهار 02 ماي طالع هابط: النوي يفجر فضيحة كبيرة ويكشف المتسببين في تلوث واد الحراش ويطالب السلطات بالتدخل العاجل قناة النهار 02 ماي طالع هابط: شاهد التبهديل والخراب في ولاية سكيكدة قناة النهار 16 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي الكرة الحديدية.. شعبية عالية وتجمع سنوي لعشاق اللعبة منذ 34 سنة بقالمة قناة النهار 13 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي طالع هابط: قسنطينة ضاوية بعدما كانت في حالة كارثية .. تحية للسلطات قناة النهار 16 ماي