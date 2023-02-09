قناة النهار صريح جدا: هذا هو حلم الطلبة الجزائريين في المستقبل بقلم قناة النهار نشر في 09 فيفري 2023 - 08:29 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 101 0 صريح جدا: هذا هو حلم الطلبة الجزائريين في المستقبل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SGgAz اقرأ أيضا صريح جدا: كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني المحلي في بلوغ الدور نصف النهائي قناة النهار 25 جانفي هكذا رد موتسيبي على الشكاوي التي جاءت ضد تصريحات حفيد مانديلا في حفل الإفتتاح قناة النهار 04 فيفري حسين آشيو: لازمنا ملاعب ترفد 150 ألف مناصر.. هذو ما يكفوناش قناة النهار 01 فيفري صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي بوقرة : نحن قريبون جدا من النهائي..اللاعبون لديهم الحرارة وعليهم تقديم المزيد في هذا الدور قناة النهار 30 جانفي السجل التجاري المتنقل لتنظيم نشاط الباعة الأحرار .. التجار يتطلعون لتنظيم نشاطهم قناة النهار 06 فيفري طرق مقطوعة بسبب الثلوج .. النهار تقف على الوضعية من مركز تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني قناة النهار 22 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي شاهد فرحة الطفلة "ميليسا" بعد سماعها خبر التكفل بحالتها.." نشكر بزاف الرئيس تبون" قناة النهار 22 جانفي "وزير التجارة :" إطلاق تطبيق لمساعدة التاجر المتنقّل تربطه بالمستهلك قناة النهار 02 فيفري