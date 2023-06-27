قناة النهار صريح جدا: هذا هو دور الشباب الجزائري في عيد الأضحى .. بقلم قناة النهار نشر في 27 جوان 2023 - 10:05 شارك غرِّد أرسل 32 0 صريح جدا: هذا هو دور الشباب الجزائري في عيد الأضحى .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P8NOQ اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يحترز الجزائريون من موجة الحر .. قناة النهار 20 جوان ميرفت لبان: عامين وأنا أبكي لم أستطع التأقلم وحب الجزائر لكن الآن العكس أتمنى ما أتركها قناة النهار 21 جوان بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية قناة النهار 20 جوان قالمة: ماجدة مترشحة لشهادة البكالوريا من ذوي الهمم تطمح إلى دخول مجال على النفس قناة النهار 12 جوان المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها قناة النهار 25 جوان مترشح مقصي من الباك : طبّعني وغلق عليا الباب..الباك راحلي مع لخر يقولي سمحلي ندمت قناة النهار 13 جوان الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان عين تموشنت / هكذا يختار الأولياء هدايا لأبنائهم نظير نجاحهم وتحقيقهم لأحسن النتائج قناة النهار 23 جوان رئيس الجمهورية :" تسجيل نمو بنسبة 4.3 بالمئة عكس مايجري في البلدان المجاورة" قناة النهار 16 جوان بريج بوعريريج: المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 20 جوان