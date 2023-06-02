قناة النهار صريح جدا: هذا هو “مصروف الجيب” الذي يحدده الأولياء لأبنائهم .. بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جوان 2023 - 10:00 شارك غرِّد أرسل 110 0 صريح جدا: هذا هو “مصروف الجيب” الذي يحدده الأولياء لأبنائهم .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lJ5Pa اقرأ أيضا إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي "رئيس الجمهورية" : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. قناة النهار 19 ماي سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي صريح جدا: كأس "الكاف".. أنصار إتحاد العاصمة متفائلون ببلوغ النهائي قناة النهار 17 ماي صريح جدا: هذه المشاريع الإستثمارية التي تستهوي الشباب الجزائري .. قناة النهار 31 ماي استقبال رسمي للرئيس تبون من طرف نظيره البرتغالي في ساحة الإمبراطور قناة النهار 23 ماي دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض قناة النهار 16 ماي في يومهم العالمي..هذا واقع الطفولة في الجزائر قناة النهار 01 جوان تبسة: أمطار غزيرة بعد سنة من الجفاف المستمر قناة النهار 20 ماي تيسمسيلت : دروس دعم مجانية لفائدة طلبة البكالوريا بالمكتبة الرئيسية قناة النهار 22 ماي