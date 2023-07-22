قناة النهار صريح جدا: هذا هو مصروف يوم واحد على شاطئ البحر عند الجزائريين .. بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2023 - 09:15 شارك غرِّد أرسل 638 0 صريح جدا: هذا هو مصروف يوم واحد على شاطئ البحر عند الجزائريين .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lCtW2 اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من التسممات الغذائية في الصيف .. قناة النهار 10 جويلية إقبال كبير من المواطنين على إقتناء تحف المرجان بالقالة قناة النهار 17 جويلية باتنة : النهار في ضيافة صاحب أعلى معدل بشهادة البكالوريا في الولاية قناة النهار 18 جويلية الفرصة الثانية: الضرب بالبوشية السـ.ـرقة و بيع المخـ.ـدرات.." لي نديرها كانت تجيني ساهلة" قناة النهار 21 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية "دزاير ميديا" قناة النهار 05 جويلية عبد اللطيف ديملي: هذه مطالب الفلاح الذي يعاني من نقص الإنتاج بسبب الجفاف الذي حل به قناة النهار 03 جويلية هذا ماقاله صاحب المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا من ولاية سطيف قناة النهار 17 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية طالع هابط: شاهد إبداعات الجزائريين .. يصبغو الڨازون باش المسؤول يشوف الخضورية قناة النهار 09 جويلية رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية