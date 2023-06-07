قناة النهار صريح جدا: هذا هو واقع الصناعات الغذائية في الجزائر .. بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2023 - 10:29 شارك غرِّد أرسل 95 0 صريح جدا: هذا هو واقع الصناعات الغذائية في الجزائر .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qzq0P اقرأ أيضا الشيخ النوي: ثلاث صخور على الرصيف في بلعباس.. صبغوهم وخلاوهم قناة النهار 18 ماي "طالع هابط: "سكيكدة ظلمة وزادت جاتها الحملة شاهد الخراب في الولاية قناة النهار 21 ماي الفرصة الثانية : قصة معاناة خالد من طرف أخيه بسبب الطمع وأدخله السجن قناة النهار 26 ماي ماريا" تجتاز إمتحانات البيام من المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية..نتمنى نبرا و ننجح" قناة النهار 06 جوان والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية قناة النهار 30 ماي "الوزير الأول" : ندعو لعودة المسار السلمي لحل الأزمة السودانية بعيدا عن التدخل الخارجي قناة النهار 19 ماي وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة قناة النهار 29 ماي صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي "والدة أحد مترشحي البيام :" قلوبنا محروقة على أبنائنا إن شاء الله كامل ينجحو قناة النهار 06 جوان