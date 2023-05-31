قناة النهار صريح جدا: هذه المشاريع الإستثمارية التي تستهوي الشباب الجزائري .. بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2023 - 11:41 شارك غرِّد أرسل 119 0 صريح جدا: هذه المشاريع الإستثمارية التي تستهوي الشباب الجزائري .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D46Hp اقرأ أيضا بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي طالع هابط: حملة تحسيسية من طرف الدرك الوطني بالنعامة رغم تساقط الأمطار ما حبسوش قناة النهار 21 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي جـ ـرائم إختـ ـطاف الأطفال .. عقوبات وإجراءات ردعية ضد مرتكبيها قناة النهار 19 ماي شاهد.. وسيط الجمهورية يفاجئ عرسان في البلدية خلال عقد قرانهما ومازحهما واش درتوا في الطعام " قناة النهار 23 ماي قالمة : قنوات صرف المياه لم تستوعب الأمطار الأخيرة..ماهي الأسباب والحلول؟ قناة النهار 28 ماي "التوأم أمينة وخديجة: "كانوا صحباتنا ما يقدروش يميزو ما بيناتنا قناة النهار 24 ماي "طالع هابط : "موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم قناة النهار 21 ماي صريح جدا: الكذب بين الزوجين.. هذه هي عواقبه عند الجزائريين ! قناة النهار 16 ماي طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي