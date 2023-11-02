قناة النهار صريح جدا.. هذه نصيحة الجزائري لأخيه بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2023 - 10:21 شارك غرِّد أرسل 90 0 صريح جدا.. هذه نصيحة الجزائري لأخيه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Ek2t اقرأ أيضا عطاف :" الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة لنجدة المستضعفين" قناة النهار 17 أكتوبر طالع هابط: إستقبال بالزغاريت للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجلفة قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف إكتشف رئيس بلدية بعنابة تحايل المقاول قناة النهار 22 أكتوبر لقاء خاص مع الكاتب و الروائي "أمين الزاوي" قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا: ما هو المبلغ الذي يصرفه الجزائري لشراء الكتاب ؟ قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: فلاحون بتيارت يطالبون بحقهم بعدما قامت البلدية بأخدها بحجة الإستثمار قناة النهار 22 أكتوبر شوفو حكايتي: بعدما تخلت عنه عائلته.. شاب سوري إنقلبت حياته رأسا على عقب بعدما جاء للجزائر قناة النهار 22 أكتوبر كتاب المشاهير/ لأوّل مرة ريفكا يحكي ماعاشه داخل السجن.." كنت نأذّن وستانلي يصلي بينا ".. ترقّبوها قناة النهار 15 أكتوبر مراسل النهار بغزة أمام أحد البيوت التي قصـ.ـ.ـفها الإحـ.ــتلال .."الإحتـ ـلال يقصـف دون سابق إنذار!" قناة النهار 22 أكتوبر سفير كوبا بالجزائر: موقفنا ثابتة فيما يخص القضايا العادلة وندين بشدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين قناة النهار 28 أكتوبر