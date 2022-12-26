قناة النهار صريح جدا : هذه هي أسباب إرتفاع حوادث المرور بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 08:43 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 97 0 صريح جدا : هذه هي أسباب إرتفاع حوادث المرور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JCL15 اقرأ أيضا عدالة: محاربة الفساد.. أكثر من 200 إنابة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 09 ديسمبر عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد قناة النهار 12 ديسمبر شبكات إجــ.رامية تستهدف الأطفال والقصر لإستغلالهم جنسـ.ــيا عبر الفايسبوك بوهران قناة النهار 05 ديسمبر زهرة: يما ماقطعتش اليأس.. 7 سنين وهي ترضع فيا من صدرها قناة النهار 21 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر شاهد.. القصّة الكاملة لوفـ ـاة معتمرة بمطار إسطنبول بتركيا قناة النهار 07 ديسمبر هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية قناة النهار 09 ديسمبر تيبازة: فندق "بن عودة" بشنوة .. أربع نجوم بمعايير عالمية قناة النهار 08 ديسمبر "شوفو حكايتي: معاناة حقيقية.. أم تعيش وأطفالها بموقف حافلات.. "حاولوا يسرقولي ابنتي أكثر من مرة قناة النهار 25 ديسمبر