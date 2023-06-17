قناة النهار صريح جدا: هذه هي أسعار أضـ_احي العيد بالعاصمة .. بقلم قناة النهار نشر في 17 جوان 2023 - 10:30 شارك غرِّد أرسل 1094 0 صريح جدا: هذه هي أسعار أضـ_احي العيد بالعاصمة .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ioALk اقرأ أيضا تيارت : أصحاب المهن الحرة المرتبطة بالقطاع الفلاحي تتأثر بظاهرة الجفاف قناة النهار 03 جوان وزير التربية : نتائج البيام ستكون يوم 25 جوان الحالي قناة النهار 05 جوان محرز: جابوما أو مكان آخر هذا لايهم..المباراة ستكون تجربة جيدة للوافدين الجدد قناة النهار 17 جوان الفلاحة في الجزائر..آخر التكنولوجيات المعتمدة قناة النهار 04 جوان هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بكميات معتبرة .. قناة النهار 29 ماي من الحقل إلى المستهلك شعار..يجسده مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي في يومهم العالمي..هذا واقع الطفولة في الجزائر قناة النهار 01 جوان علوم تجريبية الأسئلة كانت في المتناول بالنسبة للسنوات الماضية..الأسئلة لي توقعتهم طاحو وخدمت على 14 قناة النهار 12 جوان بشار: فلاحو منطقة الكعام يحولون أرض قاحلة إلى فلاحية منجة لمختلف الخضر والفواكه قناة النهار 27 ماي