قناة النهار صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في جيجل .. بقلم قناة النهار نشر في 13 جويلية 2023 - 10:35 شارك غرِّد أرسل 242 0 صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في جيجل .. رابط دائم : https://nhar.tv/qZ1sL اقرأ أيضا الطارف : في ظل غلاء أسعار الأضاحي..الإكتفاء بكيلوغرامات من اللحم والكبد يوم العيد قناة النهار 26 جوان الجلفة : عزوف عن بيع و شراء الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها قبل أيام عيد الأضحى قناة النهار 24 جوان الطارف : المدن المائية قبلة للعديد من المصطافين أيام الحر الشديد قناة النهار 12 جويلية جزائريون: الكباش العملاقة .. سلالة أصيلة بأثمان باهضة تفوق 40 مليون سنتيم قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية الوادي: رصد أجواء فرحة عائلة الوصيف بنجاح إبنتهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 قناة النهار 25 جوان رابح العاصمي :" الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت" قناة النهار 28 جوان سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال قناة النهار 22 جوان شاهد ماقاله الرئيس حول المدن الجديدة بسيدي عبد الله و بوينان.."واش كانت ووين راها اليوم" قناة النهار 06 جويلية شاهد كيف قبلت فتاة صغيرة رأس رئيس الجمهورية في مراسم تسلم ميداليات كأس الجمهورية قناة النهار 22 جوان