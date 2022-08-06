الوطني صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في بومرداس بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2022 - 08:59 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 404 0 صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في بومرداس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U6fcF اقرأ أيضا تكريم المحبوسين المتفوقين في الباك والبيام الوطني 01 أوت وزارة التجارة..تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر الوطني 01 أوت الرئيس التونسي يشكر الرئيس تبون على مساعدة الجزائر في إخماد الحرائق بتونس الوطني 20 جويلية الجزائر توقّع إتفاق لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء الوطني 28 جويلية 391 ألف مليار قيمة عجز الصندوق الوطني للتقاعد! الوطني 01 أوت هذه الأمراض المتنقلة يجب التصريح بها وطنيا ودوليا الوطني 27 جويلية تقليد الرتب لعدد من أفراد الشرطة بالعاصمة الوطني 23 جويلية إنهاء مهام مديرة العقار الفلاحي والمدير العام لديوان "ODAS" الوطني 20 جويلية ولد مرزوق: العلاقات "الجزائرية - الموريتانية" ضاربة جذورها في عمق التاريخ الوطني 01 أوت قطعة 10 دينار بأسعار خيالية.. الحقيقة الكاملة! الوطني 25 جويلية