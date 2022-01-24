صريح جدا: هذه هي أغرب الذكريات الراسخة في أذهان الجزائريين ..

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مهما حاولنا النسيان، إلا أن الذكريات تبقى محفورة داخلنا، تذهب بنا لعالم جميل نتذكر فيه أجمل اللحظات.

حتى وإن كانت الذكريات مؤلمة يبقى لها رونق خاص بالقلب، فقد تجمعنا الدنيا بأشخاص أو قد نمر بأماكن لم نعتبرها في بداية الأمر مهمة.

ولكن عند الإبتعاد نشعر بقيمتها، ومدى تأثيرها، فنعيش بذكريات، وأمل أن تعود من جديد.

كما أن الذكريات حفرناها داخل أعماقنا، وصور حفظناها في عيوننا، حنين عظيم حبسناه داخلنا.

والأشواق باتت، واضحة بكلماتنا، والحب لا يمكن أن نخفيه فينا.

مع أنك تملك الذكريات لكنك لا تستطيع أن تختار ما تتذكره، فهي التي تفرض نفسها وقت تشاء.

أسير في دروبنا، ذات الدروب التي مشيناها أيام صبانا، وأتساءل متى نعود لأفراحنا، ونحقق أحلامنا ونسمع صدى ضحكاتنا.

ونمسح دموع الأحزان من طريقنا، ونشبك الأيادي، ونرفع الأمل شعارا لنا.

إننا لا نعرف القيمة الحقيقية للحظات العمر إلى أن يغيب في أعماق الذاكرة. قد نغيب كالغروب، وقد يلهينا الزمن.

إننا لا نعرف القيمة الحقيقية للحظات العمر إلى أن يغيب في أعماق الذاكرة. قد نغيب كالغروب، وقد يلهينا الزمن.

نتذكر، ونسترجع تلك الأفكار الجميلة لكي نعرف قدر من نحب، ومكانته لدينا بصورة أكثر مما كنا نتوقع.