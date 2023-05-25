قناة النهار صريح جدا: هذه هي الأسئلة التي تحرج الجزائريين ..! بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 10:01 شارك غرِّد أرسل 37 0 صريح جدا: هذه هي الأسئلة التي تحرج الجزائريين ..! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sMZvY اقرأ أيضا بسكرة / الدرك الوطني يوقف 05 أشخاص يسقون المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة قناة النهار 11 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي تيسمسيلت : تقديم الأكلات التقليدية في فضاء تقليدي بمنطقة ثنية الحد السياحية قناة النهار 06 ماي داخل الـ18: شبان الخضر بلا "كان" ولا "مونديال".. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون قناة النهار 13 ماي فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي تيسمسيلت : دروس دعم مجانية لفائدة طلبة البكالوريا بالمكتبة الرئيسية قناة النهار 22 ماي صناعة: إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي وزير المالية : المنحة السياحية غير كافية للمسافر وبنك الجزائر يعيد النظر فيها قناة النهار 08 ماي إتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي ميموزا في نصف نهائي الكاف قناة النهار 07 ماي