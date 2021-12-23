صريح جدا: هذه هي الهوايات المفضلة عند الجزائريين.. إجابات صادمة

صريح جدا: هذه هي الهوايات المفضلة عند الجزائريين. كما كانت اجابات الشباب صادمة.

في حين يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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