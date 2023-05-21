قناة النهار صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ماي 2023 - 11:23 شارك غرِّد أرسل 102 0 صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jd0Ji اقرأ أيضا الممثلة السورية "شكران مرتجى" تشكر الجزائر وشعبها على تقديم الدّعم في الزلزال الأخير قناة النهار 11 ماي رئيس الجمهورية: الجزائر تركز على التنمية في إفريقيا سيما حفر أبار المياه، الصحة والتعليم قناة النهار 06 ماي طالع هابط: النوي يثمن قرار الرئيس بترك الفلاحة للفلاحين .. إنتهى عهد إتخاذ القرارات في المكاتب قناة النهار 09 ماي إقتصاد: الكفاءات الجزائرية بالخارج .. نحن مستعدون للعودة وهذه مشاريعنا قناة النهار 14 ماي "بن يمينة: "الجسر بين البنايات وراحة المواطن هو الصيانة قناة النهار 15 ماي صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في "باتيماتيك 2023" قناة النهار 12 ماي هذاماقاله وزير الإتصال بالنسبة للصحفيين الذين يطلبون إعتماد للعمل لصالح الإعلام الأجنبي قناة النهار 03 ماي إفتتاح أشغال ندوة علمية حول دور المسجد في الوقاية من آفة المخدرات قناة النهار 11 ماي وزير الفلاحة: القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قناة النهار 08 ماي طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل