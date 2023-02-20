قناة النهار صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 08:44 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 133 0 صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MvQZh اقرأ أيضا أمطار و ثلوج بهذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 09 فيفري تيسمسيلت: منطقة المهاينية ببلدية سيدي سليمان.. إنعدام لمشاريع التنمية قناة النهار 15 فيفري ياسمين عماري : عائلتي هي كل شيئ في حياتي قناة النهار 13 فيفري البيض: عائلة الطفل عبد الجليل تطالب المساعدة لإجراء عملية تجميلية لإبنها من آثار الحروق قناة النهار 01 فيفري الشيخ النوي: قضية غريبة في حمام بوحجر.. مستثمر حبو يحاوزوه من ملك الدولة قناة النهار 09 فيفري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل سفير إيران قناة النهار 13 فيفري بجاية: إصابة 22 تلميذ بتسمم مجهول المصدر بملحق إبتدائية بخراطة قناة النهار 03 فيفري الشيخ النوي: طريق في بلعباس.. البوطوات كاين والضوء ماكاش قناة النهار 07 فيفري أجمل قصص الصداقة.. فريد يعتني بصديقه المريض لأكثر من 40 سنة قناة النهار 15 فيفري حمزة قيطاري .. صوت يصدح بالإنشاد والفن الملتزم قناة النهار 18 فيفري