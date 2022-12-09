قناة النهار صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريين .. بقلم قناة النهار نشر في 09 ديسمبر 2022 - 08:40 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 62 0 صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريين .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nRj32 اقرأ أيضا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية .. الجزائر ستلعب دورا مهما في أزمة الطاقة قناة النهار 21 نوفمبر "طالع هابط: مشاهد صـ.ـادمة.. "سكان برج باجي مختار غارقين في الزيڨو قناة النهار 20 نوفمبر سوق السمك بموريتانيا..قناة النهار في زواياه وتكشف خفاياه قناة النهار 06 ديسمبر منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر عمرة: ضياع وتخلف المعتمرين عن رحلات عودتهم .. مسؤولية من قناة النهار 06 ديسمبر إنطلاق إجتماع الحكومة الخاص في تيسمسيلت قناة النهار 30 نوفمبر على الطريقة التركية..مظلات وبالونات ملونة تزين شوارع برج بوعريريج قناة النهار 21 نوفمبر دلال خير: توأم لم تريا نور الحياة بعد وأمل علاجهما موجود في روسيا لكن بمبلغ كبير قناة النهار 25 نوفمبر ميستر إيكس: بعض الاشخاص يزيفون حياتهم الشخصية من اجل التفاعل فقط قناة النهار 24 نوفمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر