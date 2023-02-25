قناة النهار صريح جدا: هذه هي تحضيرات الجزائريين لشهر رمضان الفضيل بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 11:50 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 67 0 صريح جدا: هذه هي تحضيرات الجزائريين لشهر رمضان الفضيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hx8OP اقرأ أيضا وهران: استباق شراء ملابس العيد لتفادي الازدحام والتعب خلال رمضان قناة النهار 05 فيفري قرار تعليق تعبئة بعض المواد الاستهلاكية.. المواطنون يرحبون والتجار يقترحون قناة النهار 22 فيفري أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة قناة النهار 08 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري بشار الأسد : تربينا في المدارس أن الجزائر بلد المليون شهيد وشعرنا أن الجزائرين أتوا من قلب سوريا " قناة النهار 10 فيفري عتيقة : راني محتاجة بزاف خدمة..غبت بزاف على الشاشة قناة النهار 14 فيفري طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري زوجوني: تحضير عرس ملاك وراشد في عين مليلة بأم البواقي قناة النهار 10 فيفري رئيس الجمهورية: لن يبقى أي عقد عمل محدد المدة بحلول ديسمبر 2023 قناة النهار 24 فيفري أحوال الطقس / ثلوج على المرتفعات متوقعة يوم غد قناة النهار 25 فيفري