قناة النهار صريح جدا: هذه هي شخصية 2022 بالنسبة للجزائريين .. بقلم قناة النهار نشر في 27 ديسمبر 2022 - 10:06 شارك غرِّد أرسل 17 0 صريح جدا: هذه هي شخصية 2022 بالنسبة للجزائريين .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/S6TsY اقرأ أيضا عمر ركاش: المجلس الوطني للإستثمار كان من أكبر العقبات أمام المستثمرين قناة النهار 21 ديسمبر رالي الرياضات الميكانيكية..فرصة للتعريف بالمناطق السياحية قناة النهار 26 ديسمبر هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية قناة النهار 09 ديسمبر رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة قناة النهار 22 ديسمبر قسنطينة/ إحياء الذكرى السادسة لوفـ ـاة عميد أغنية المالوف الحاج محمد الطاهر الفرقاني قناة النهار 08 ديسمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر مجتمع: إستنشاق مسحوق تحضير العصير .. مصالح التجارة تفتح تحقيق حول الظاهرة قناة النهار 18 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لم يترك مساحات للبرتغاليين وغلق عليهم اللعب قناة النهار 10 ديسمبر رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 13 ديسمبر الشلف : عائلة نورين..28 فردا تحت سقف واحد قناة النهار 12 ديسمبر