قناة النهار صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. بقلم قناة النهار نشر في 26 نوفمبر 2022 - 08:42 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 41 0 صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yokVO اقرأ أيضا يحيى طبيش: صناعة المحتوى للأطفال يجب أن يكون مقتصر على الموهوبين والمبدعين بوصاية من الأولياء قناة النهار 10 نوفمبر والي تيسمسيلت : انا نخدم المناطق المعزولة بصح 3 سنوات في مشروع طريق فيه 10 كلم وما كملش غير معقول قناة النهار 25 نوفمبر الرئيس تبون يلتقي برئيس الوزراء الهواندي و الرئيس البلغاري على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر بلماضي يفاجئ الجميع.. كثيرون يريدون تحطيمي منذ أول يوم في المنتخب وسمعت واحد قال "باغي نخبطو" قناة النهار 13 نوفمبر سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال قناة النهار 19 نوفمبر أسعاره تبدأ من 9500 دج للغرام.. الذهب المحلي في مواجهة العراقيل قناة النهار 05 نوفمبر سامية طبوش: إستغلال الاطفال من اجل الشهرة يعتبر جــ ـريمة قناة النهار 10 نوفمبر عدالة: تنفيذ عقوبة الإعـــدام بالجزائر.. بين المطالب الشعبية والقصاص و إستبدال العقوبة قناة النهار 20 نوفمبر دلال خير: قصة مؤثرة لشاب يتألم في اليوم آلاف المرات بسبب إصابته مرض نادر منذ صغره قناة النهار 11 نوفمبر