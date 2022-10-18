قناة النهار صريح جدا: هذه هي معايير إختيار الصديق الحقيقي عند الجزائريين .. بقلم قناة النهار نشر في 18 أكتوبر 2022 - 09:22 شارك غرِّد أرسل 38 0 صريح جدا: هذه هي معايير إختيار الصديق الحقيقي عند الجزائريين .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oGiYi اقرأ أيضا حكاية نجاح: مريم في تحدي لـ sport stacking قناة النهار 28 سبتمبر بلايلي يهدي قميصه للانصار بعد نهاية اللقاء ويحمل علم الحمراوة قناة النهار 28 سبتمبر فاسألوا: واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 06 أكتوبر شاهد..آيفون 14 مقابل سيارة بسوق بوقرّة للسيارات قناة النهار 13 أكتوبر موتسيبي : الرئيس تبون جد محب لكرة القدم..وأنا واثق من نجاح الجزائر في تنظيم الشان قناة النهار 01 أكتوبر حكاية نجاح: أطفال جزائريون شاركوا في مسابقات عالمية و حصلوا على الرّيادة قناة النهار 28 سبتمبر حالة حافلات النقل الحضري وتصرفات السائقين ترهن سلامة الركاب بقسنطينة قناة النهار 13 أكتوبر صريح جدا : "اللي ماهو ليك غير يعييك"..هل يعترف الجزائري بهذه المقولة ؟ قناة النهار 09 أكتوبر إسماعيل هنية يقلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام القدس الشريف قناة النهار 13 أكتوبر شاهد .. إبن الراحل الشيخ أبو عبد السلام يتلقى التعازي قناة النهار 12 أكتوبر