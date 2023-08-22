قناة النهار صريح جدا: هذه هي مواصفات الصديق عند الجزائرين بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2023 - 09:54 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 25 0 صريح جدا: هذه هي مواصفات الصديق عند الجزائرين رابط دائم : https://nhar.tv/gsMJ3 اقرأ أيضا صريح جدا: هل يقبل الجزائري أن تقاسمه الزوجة المصاريف اليومية ؟ قناة النهار 19 أوت صريح جدا: أراء الجزائريين حول إرتفاع حالات الغرق بالشواطئ قناة النهار 07 أوت طالع هابط: يحدث في الجزائر .. ولاية كاملة لم تستطع إنجاز مسبح قناة النهار 03 أوت التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت شاهد..المصالح الأمنية تطيح بمجموعة إجرامية تمتهن تهريب السيارات الفاخرة قناة النهار 06 أوت الجزائر خضراء بإذن الله.. مبادرة تحصد الملايين من المتابعين عبر الوطن قناة النهار 13 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت درك وطني: توقيف 3 أشخاص و إسترجاع 4 سيارات مسروقة - العاصمة قناة النهار 10 أوت مجتمع: تحت شعار "الفايدة فلهنا".. جزائريون يقلصون من تكاليف الأعراس قناة النهار 10 أوت تلمسان / البركة الزرقاء .. المتنفس الوحيد لأطفال منطقة بني سنوس قناة النهار 18 أوت