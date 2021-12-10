صريح جدا: هكذا تقضي العائلات الجزائرية العطلة الشتوية ..

صريح جدا: هكذا تقضي العائلات الجزائرية عطلة الشتاء ..

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أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن تعديل موعد عطلة الشتاء من من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

واوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية.

كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم.

بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر

إلغاء امتحان “البيام”!.. وزارة التربية توضح

وكانت قد فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها الأخبار التي راجت حول إلغاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط.

وح في البيان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت أخبارا مفادها الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية نفيا قاطعا هذه الشائعات.

مؤكدة أن امتحان البيام هو امتحان يتوج مرحلة التعليم الإلزام ويسمح بتقييم كفاءات التلميذ واستعداده لمواصلة الدراسة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التسجيلات لهذا الامتحان المدرسي الوطني قد انطلقت ابتداء من 28 نوفمبر 2021 وتتواصل إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

وذكّرت ذات الهيئة، على هذا الأساس بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها.

وكذا عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة الوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.