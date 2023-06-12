قناة النهار صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2023 - 10:04 شارك غرِّد أرسل 136 0 صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XBXoR اقرأ أيضا بجاية : مركب سحق البذور التابع لمجمع سيفيتال يدخل حيز الخدمة قناة النهار 30 ماي ندرة اللقاح الخاص بالتسممات المعوية يخلظ أوراق الموالين والبياطرة بتيارت قناة النهار 02 جوان إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه المناطق قناة النهار 23 ماي الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم فريق اتحاد الجزائر عقب التتويج بكأس الكاف قناة النهار 11 جوان صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المقبلين على إمتحانات "البيام" .. قناة النهار 05 جوان أمينة يونسي: إنشاء بنك البذور حتمية لأن تكلفة إقتنائها من الخارج أًصبحت مكلفة قناة النهار 22 ماي سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان قناة النهار 02 جوان الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي قناة النهار 30 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 04 جوان