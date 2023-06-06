قناة النهار صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2023 - 09:01 شارك غرِّد أرسل 183 0 صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QsLZO اقرأ أيضا طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان تبسة: أمطار غزيرة بعد سنة من الجفاف المستمر قناة النهار 20 ماي الفرصة الثانية : قصة معاناة خالد من طرف أخيه بسبب الطمع وأدخله السجن قناة النهار 26 ماي الفنان عدلان بخوش يشيع إلى مثواه الأخير قناة النهار 24 ماي "طالع هابط : "موالون بالنعامة يعيشون الحقرة ويناشدون السلطات للكتفل بحالتهم قناة النهار 21 ماي شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت قناة النهار 17 ماي "أمينة يونسي: "ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا قناة النهار 22 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة قناة النهار 25 ماي والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. يروي معاناته قناة النهار 02 جوان