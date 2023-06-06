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قناة النهار

صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط ..

بقلم قناة النهار
صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط ..
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صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط ..

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