قناة النهار صريح جدا: هكذا هي اسعار الاضاحي بسوق الماشية في بودواو بقلم قناة النهار نشر في 02 جويلية 2022 - 09:19 شارك غرِّد أرسل 23 0 صريح جدا: هكذا هي اسعار الاضاحي بسوق الماشية في بودواو إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e9NOD اقرأ أيضا الوفد الإيطالي يحط الرحال بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان الجمهور الجزائري يحيي لاعبي الخضر على أدائهم البطولي أمام المنتخب الفرنسي قناة النهار 30 جوان موجة حر في أغلب ولايات الوطن..ودرجات الحرارة تصل إلى 47 تحت الظل قناة النهار 16 جوان الشلف : إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس .. هكذا يتم التعامل مع المصابين قناة النهار 19 جوان الشلف: فاتح .. قصة عمرها أزيد من 50 سنة في صناعة مثلجات "الكريبوني" قناة النهار 14 جوان طالع هابط: قناة الصرف الصحي تصب في شاطىء ميرامار بالعاصمة والناس تعوم نورمال قناة النهار 14 جوان سيڤ تستعد لإحتضان جزء من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وسط ترويج مميز للحدث قناة النهار 22 جوان "تلميذ من البليدة تخصص تسيير و إقتصاد : "خيّرت الموضوع الثاني و جاني صعيب بزّاف قناة النهار 13 جوان الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في المنصة الشرفية لملعب وهران في حفل الإفتتاح قناة النهار 25 جوان