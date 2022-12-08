قناة النهار صريح جدا: هكذا يؤثر تدخل الجد والجدة في تربية أحفادهم .. بقلم قناة النهار نشر في 08 ديسمبر 2022 - 09:30 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 61 0 صريح جدا: هكذا يؤثر تدخل الجد والجدة في تربية أحفادهم .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2sMXI اقرأ أيضا الرئيس الاسبق اليمين زروال في جنازة اللواء المتقاعد محمد بتشين: "ربي يرحمو كان مجاهد وخويا" قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: تحسين الخدمات الصحية.. مطلب الجزائريين بالنعامة قناة النهار 06 ديسمبر بلماضي : بن عيادة مصاب ماندريا وحماش غادرا التربص لانشغالاتهما مع أنديتهم قناة النهار 18 نوفمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر بوخزاني: تكنولوجيا "الماسيف مايمو" أثبت نجاعته في الألعاب المتوسطية وعممناها على الكثير من الولايات قناة النهار 23 نوفمبر وهران / تجمع مجاري المياه القذرة واختلاطها بنفايات المصانع يُنذر بكـ ـارثة بيئية قناة النهار 25 نوفمبر في الحلوة والمرة: أسماء وبلال.. قصّة حب تتحوّل من حلم إلى حقيقة.. الجزء الثاني قناة النهار 05 ديسمبر حسين أشيو: فوز الأرجنتين كان متوقع و ذكاء ميسي صنع الفارق قناة النهار 03 ديسمبر فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر إنطلاق إجتماع الحكومة الخاص في تيسمسيلت قناة النهار 30 نوفمبر