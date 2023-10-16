قناة النهار صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة بقلم قناة النهار نشر في 16 أكتوبر 2023 - 10:17 شارك غرِّد أرسل 31 0 صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tKIoJ اقرأ أيضا صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار قناة النهار 04 أكتوبر ليديا شبوط: نموت على الرشتة فالمولود وأنا ضد المفرقعات قناة النهار 27 سبتمبر بلا زعاف/" لماذا يتعاطف الجزائريون بقوة مع القضية الفلسطينية ؟ "مع أ الدكتور نور الدين بكيس قناة النهار 09 أكتوبر صريح جدا: هل من حق الأخ الجزائري أن يعترض على زواج أخته ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج قناة النهار 29 سبتمبر صريح جدا: هل يتمنى الرجل الجزائري لقاء زوجته في الجنة.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 أكتوبر طالع هابط: شاهد أين يأكل أبناؤنا في المدارس الإبتدائية .. مطاعم كارثية قناة النهار 01 أكتوبر شوفو حكايتي: بعد شجار عنيف شاب يفقد عينه اليسرى.. "معرفتش حتى لقيتو ضربني بمفتاح للعين" قناة النهار 15 أكتوبر بسبب توقيت الدراسة ومخاطر الطريق .. أولياء ملزمون بمرافقة أبنائهم أربعة مرات في اليوم قناة النهار 11 أكتوبر وهران: إرتفاع في أسعارالكرانتيكا..بسبب إرتفاع أسعار الحمص قناة النهار 11 أكتوبر