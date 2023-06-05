قناة النهار صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المقبلين على إمتحانات “البيام” .. بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 13:26 شارك غرِّد أرسل 44 0 صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المقبلين على إمتحانات “البيام” .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uF3I6 اقرأ أيضا تيارت.. الدرك يفكك 5 شبكات إجرامـ.ـية ويوقف 20 شخص يتاجرون بالأقراص المهلوسة قناة النهار 21 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي التلميذ يعقوب أصغر فلاح بعين العسل.. يأمل في أن يصبح مهندس فلاحي بالطارف قناة النهار 18 ماي طالع هابط: الأمطار تفعل فعلتها بالحروش في سكيكدة والنوي يحمل مسؤولية ما حدث للمسؤولين قناة النهار 04 جوان رامي: هذه هي بداياتي ومغامراتي في التجارة الإلكترونية قناة النهار 31 ماي الإطاحة بشبكة سـ.ـرقت ما يقارب مجوهرات ومليار سنتيم من منزل باستعمال العـ.ـنف والتهـ.ـديد قناة النهار 21 ماي فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة قناة النهار 18 ماي ورقلة : نجلاء وتلاميذ من ذوي الهمم يستفيدون من دورة للتحضير لشهادة البيام قناة النهار 01 جوان طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي