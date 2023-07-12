قناة النهار صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع إرتفاع درجات الحرارة .. بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2023 - 12:30 شارك غرِّد أرسل 46 0 صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع إرتفاع درجات الحرارة .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FtWH9 اقرأ أيضا سكيكدة / حجز موعد لقص الأضحية عند الجزار .. طلب لمن استطاع إليه سبيلا قناة النهار 30 جوان صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من التسممات الغذائية في الصيف .. قناة النهار 10 جويلية البليدة: الأشجار المثمرة تعاني الجفاف لغياب السقي .. والفلاحون يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 10 جويلية ميرفت فرج لبان: فقدت شعر رأسي بسبب جلسات الكيماوي لكن نفسيا كنت قوية قناة النهار 21 جوان رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية طالع هابط: رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية قناة النهار 09 جويلية عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية قناة النهار 25 جوان وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية شاهد كيف قبلت فتاة صغيرة رأس رئيس الجمهورية في مراسم تسلم ميداليات كأس الجمهورية قناة النهار 22 جوان