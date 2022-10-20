قناة النهار صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع الغيبة والنميمة .. بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2022 - 09:32 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 44 0 صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع الغيبة والنميمة .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9V4ud اقرأ أيضا تيسمسيلت : غياب غاز المدينة يؤرق سكان حي السلام ببلدية العيون قناة النهار 04 أكتوبر البيوت المقببة الجاهزة..غرف vip لتطوير السياحة الجبلية والصحراوية قناة النهار 01 أكتوبر toutes options : عودة البطولة الوطنية لسباق الكارتينغ قناة النهار 08 أكتوبر مريم: المرض مش عيب.. ماتشوفوش فينا بنظرة شفقة قناة النهار 13 أكتوبر جزائريون: عجوز جزائرية تقاوم الزمن بزراعة الأرض قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: النوي يقصف جماعة الإحصاء ويصف طريقة عملهم بالمهزلة قناة النهار 04 أكتوبر فاسألوا : الكلمة الطيبة قناة النهار 19 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور .. "مافيا العقار" في تاجنانت ولاية ميلة قناة النهار 09 أكتوبر صريح جدا: قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. يصنع الحدث قناة النهار 11 أكتوبر تلاميذ ببجاية يتجاوبون مع نظام التعليم باللوحة الإلكترونية في مدة وجيزة قناة النهار 14 أكتوبر