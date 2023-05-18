قناة النهار صريح جدا: هكذا يحافظ الجزائريون على راتبهم حتى نهاية الشهر بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2023 - 10:47 شارك غرِّد أرسل 143 0 صريح جدا: هكذا يحافظ الجزائريون على راتبهم حتى نهاية الشهر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UvZFE اقرأ أيضا إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات قناة النهار 29 أفريل "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي قناة النهار 01 ماي أجواء مستقرة.. طقس السبت 06 ماي 2023 قناة النهار 06 ماي أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق قناة النهار 08 ماي "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي تلمسان / الإقامة الجامعية مليحة حميدو للبنات.. تحسن في الخدمات وراحة للطالبات قناة النهار 16 ماي بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي طالع هابط: قسنطينة ضاوية بعدما كانت في حالة كارثية .. تحية للسلطات قناة النهار 16 ماي الشيخ النوي: محجرة في واد الفضة بجنب الأبنية السكنية والسكان يشتكون قناة النهار 11 ماي