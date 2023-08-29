قناة النهار صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي بقلم قناة النهار نشر في 29 أوت 2023 - 09:08 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XdTga اقرأ أيضا درك وطني: توقيف 3 أشخاص و إسترجاع 4 سيارات مسروقة - العاصمة قناة النهار 10 أوت الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت علي عون يشدد اللهجة مع المستولين على أراضي الدولة دون استثمار.." هذا آخر إنذار لكم" قناة النهار 23 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت طالع هابط: صاحب فندق يستنجد بالنوي ويطالب السلطات بفتح تحقيق بسبب إتهامه بجلب بائعات الهوى قناة النهار 08 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت باتنة / إنخفاض في حالات التسممات الغذائية وإرتفاع في حالات التسمم العقربي قناة النهار 23 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت طالع هابط: النوي يقصف الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها ويكشف كيف تبذر أموال الشعب قناة النهار 08 أوت