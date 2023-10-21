قناة النهار صريح جدا : هكذا يزرع الجزائريون “حب فلسطين” في نفوس أطفالهم بقلم قناة النهار نشر في 21 أكتوبر 2023 - 10:36 شارك غرِّد أرسل 10 0 صريح جدا : هكذا يزرع الجزائريون “حب فلسطين” في نفوس أطفالهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cKXWb اقرأ أيضا أحوال الطقس : دخول سلسلة الإضطرابات الجوية على هذه المناطق قناة النهار 20 أكتوبر هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية قناة النهار 05 أكتوبر بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس: لماذا نضطر لمراجعة مفهوم الرجلة في كل مرة..؟ قناة النهار 17 أكتوبر صحة: إرتفاع عدد الولادات .. وتراجع تناول حبوب منع الحمل أبرز الأسباب قناة النهار 04 أكتوبر صريح جدا:التجارة أم الوظيفة..أيهما يفضل الشباب الجزائري قناة النهار 18 أكتوبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية في أحياء ورقلة.. السلطات المحلية تتدخل قناة النهار 15 أكتوبر وصول الموقوفين في قضية مقتـ.ـل جمال بن اسماعين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا : أراء الشعب الجزائري من بعض مشاهد ضــ.حايا غـــ.زة قناة النهار 20 أكتوبر طرد وتمزيق "CV".. من هنا بدأت قصة شاب من ورقلة مع العمل بالعاصمة المجتمع 30 سبتمبر شـــــاهد "المدعو بلحاسني يعقوب" يصل إلى الجزائر تحت حراسة عناصر الأمن الوطني بعد ترحيله من ألمانيا قناة النهار 11 أكتوبر