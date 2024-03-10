قناة النهار صريح جدا /هكذا يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان بقلم بوعلام عادل نشر في 10 مارس 2024 - 10:21 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 66 0 صريح جدا /هكذا يساعد الشباب الجزائري أولياءهم في مصاريف رمضان رابط دائم : https://nhar.tv/Gn1i4 اقرأ أيضا مجتمع : الرصيف .. معايير غير محترمة وسلوكيات سلبية .. وذوي الهمم أكبر المتضررين قناة النهار 25 فيفري سيتكوم "sécurité الواعرة" .. قريبا في رمضان عبر شاشة النهار TV قناة النهار 08 مارس صريح جدا / هذه هي الميزانية التي يخصصها الجزائري لقضاء شهر رمضان قناة النهار 01 مارس صريح جدا / العاطفة الزائدة .. هكذا تؤثر على قرارات الجزائريين قناة النهار 23 فيفري طالع هابط : النوي خلطها .. 6 أشهر و الماء يضيع في عين تموشنت مكاش لي كلاه قلبو قناة النهار 25 فيفري طالع هابط : جامع الجزائر يدشن .. مبروك للأمة الجزائرية والإسلامية قناة النهار 25 فيفري أبناء أولاد فايت بالعاصمة يتدخلون بعد غياب السلطات ويقومون بمادرة حسنة في مكان لرمي النفايات قناة النهار 07 مارس طالع هابط : النوي يحيي والي البليدة بعد القضاء السكنات الهشة والبيوت الفوضوية قناة النهار 07 مارس طالع هابط : شاهد أغرب أعمدة كهربائية بالعالم في تيبازة قناة النهار 29 فيفري الأغواط : إقتناء ما يزيد عن الحاجة .. سلوكيات تطبع بعض المواطنين قبل رمضان قناة النهار 19 فيفري