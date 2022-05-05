الوطني صريح جدا: هكذا يستعيد الجزائريون روتينهم اليومي بعد شهر رمضان بقلم قناة النهار نشر في 05 ماي 2022 - 09:01 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 70 0 صريح جدا: هكذا يستعيد الجزائريون روتينهم اليومي بعد شهر رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rothf اقرأ أيضا ضمان التنقل عبر الميترو والترامواي والتيليفيريك يومي العيد الوطني 30 أفريل غلام الله يستقبل سفير روسيا وهذا مادار بينهما الوطني 14 أفريل حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد في ميلة الوطني 25 أفريل سحب استدعاءات "البكالوريا" بداية من 12 ماي الوطني 25 أفريل توظيف حاملي الدكتوراه أوما يعادلها في البيولوجيا بالإدارات العمومية الوطني 23 أفريل خاص بالجالية: تجديد جواز السفر دون موعد مسبق الوطني 26 أفريل الجزائر تسجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا الوطني 25 أفريل المديرية العامة للأمن الوطني تُحيي أسبوع المرور العربي الوطني 04 ماي لفتة تضامنية من الرئيس تبون.. إقامة إفطار جماعي لأول مرة لفائدة الطلبة الجزائريين بمسجد باريس الوطني 29 أفريل صالح أوقروت يوجه رسالة للجزائريين في عيد الفطر الوطني 02 ماي