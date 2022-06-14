قناة النهار صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2022 - 10:39 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 11 0 صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. رابط دائم : https://nhar.tv/ye1OR اقرأ أيضا بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان وزير الفلاحة: إستيراد الحبوب الجافة كلفنا أكثر من 160 مليون دولار وقررنا تخصيص 50 ألف هكتار لإنتاجها قناة النهار 30 ماي مدير التربية ببومرداس: سخرنا كل الظروف لإجتياز الإمتحان في ظروف حسنة ..ولم نسجل حالات للغش قناة النهار 08 جوان تساؤلات: صناعة الدواء في الجزائر .. أين وصلنا قناة النهار 31 ماي النعامة: إنحراف قطار لنقل المسافرين على متنه 300 راكب قناة النهار 26 ماي بكالوريا2022: أستاذ يدعو أولياء المترشحين لتخفيف الضغط على أبنائهم قناة النهار 14 جوان تلاميذ بمعنويات إيجابية بعد إجتياز مادة اللغة العربية والفيزياء قناة النهار 06 جوان تساؤلات: فتح المؤسسات التعليمية للمراجعة أمام المترشحين لإمتحانات "البيام" والبكالوريا قناة النهار 28 ماي الشيخ أبو تميم يكشف الفرق بين شخص مصاب بالجن العاشق والمريض النفسي قناة النهار 25 ماي ولي تلميذة من الجلفة : نوصّي التلاميذ ما يتقلقوش..وربي يوفق الجميع قناة النهار 13 جوان