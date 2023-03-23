قناة النهار صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون أول يوم من شهر رمضان المبارك بقلم قناة النهار نشر في 23 مارس 2023 - 09:54 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 47 0 صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون أول يوم من شهر رمضان المبارك إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0k6xA اقرأ أيضا أسعار اللحوم في إرتفاع..والآمال معلقة على الإستراد خلال الشهر الفضيل قناة النهار 09 مارس مع إقتراب شهر رمضان ديكورات وزينة خاصة لتزيين المنازل قناة النهار 10 مارس تفكيك شبكة إجـ ـرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة قناة النهار 14 مارس سفير الجزائر بايطاليا :الجزائر ستشهد تحولا تكنولوجيا بتصنيع سيارات محلية لتغطية السوق قناة النهار 20 مارس جعفر عبدلي للنهار : هكذا يتم دفع الإشتراكات وهذا هو الحد الأدنى للأجر الذي يخضع للإشتراك قناة النهار 06 مارس بمردود 60 لترا من الزيت في القنطار.. زراعة دوار الشمس تنطلق هذا الشهر قناة النهار 10 مارس "رئيس غرفة الصيد البحري بيتيازة :"هناك منحة للصيّادين بداية من السنة المقبلة قناة النهار 04 مارس هكذا كان أول يوم من إمتحانات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي قناة النهار 05 مارس الفريق أول السعيد شنقريحة ينصب العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة قناة النهار 11 مارس البويرة: هذه وضعية سوق المواشي عشية شهر رمضان والموالين يناشدون قناة النهار 11 مارس