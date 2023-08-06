قناة النهار صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون العطلة الصيفية بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2023 - 12:00 شارك غرِّد أرسل 101 0 صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون العطلة الصيفية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BK2Oh اقرأ أيضا تقرت : يناشد المنتصر بالله رئيس جمهورية التدخل العاجل لمساعدته قناة النهار 23 جويلية لاجىء سياسي من الريف المغربي .. نظام المخزن يروج للسياحة الجنسية في أماكن دعارة تحت حماية الحموشي قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: النوي يعود لقضية فضيحة سكنات ولاية الطارف ويواجه الوالي بالحقائق قناة النهار 20 جويلية طالع هابط: تحية لرجال الحماية المدنية .. ربي يوفقكم في مهامكم قناة النهار 16 جويلية صريح جدا: بر الوالدين.. هكذا يرضي الجزائريون آبائهم وأمهاتهم قناة النهار 17 جويلية باتنة: الجفاف يقضي على نصف مساحة الأشجار المثمرة ببلدية سفيان قناة النهار 16 جويلية طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط قناة النهار 25 جويلية طالع هابط: محطات نقل المسافرين بالجزائر .. غياب كلي لمظاهر الحضارة قناة النهار 27 جويلية مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا قناة النهار 17 جويلية محمد أشرف: "هكذا واجهت المرض خلال فترة المراهقة والديا وقفوا معايا وعاملوني كإنسان عادي" قناة النهار 19 جويلية