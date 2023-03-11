قناة النهار صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون عطلة نهاية الأسبوع .. بقلم قناة النهار نشر في 11 مارس 2023 - 09:02 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 59 0 صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون عطلة نهاية الأسبوع .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZVxXV اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على تكريم حرائر الجزائر والتي تفوقن وأبدعن في العديد من المجالات قناة النهار 08 مارس نقص في مادتي الزيت والسميد يؤرق أصحاب محلات بيع زلابية بوفاريك قناة النهار 07 مارس مستغانم / أبواب المدينة المحروسة الـ6 .. حكايات في جولة واحدة قناة النهار 23 فيفري شاهد.. ما تم العثور عليه من سلع بفواتير وهمية داخل حاوية بوهران ! قناة النهار 28 فيفري حجز 560 قنطار من البصل و 95 قنطار من الثوم بعين ولمان كانت موجهة للمضاربة بسطيف قناة النهار 22 فيفري "خبير في السيارات :" لاأظنّ أن السيارات الأقل من 3 سنوات ستكون رخيصة قناة النهار 28 فيفري العيش داخل "هاربين" منذ 2015..عائلة ناصر تستغيث قناة النهار 04 مارس أمن: معدات التدخل والإسعاف .. سلاح الحماية المدنية في إدارة الأزمات والكوارث قناة النهار 18 فيفري دلال خير: تميم.. مصاب بالفشل الكلوي تجرع مرارة المرض لسنوات طويلة ويطلب المساعدة في العلاج قناة النهار 10 مارس وزيرا الصحة و التضامن يزوران جرحى حادث تيكجدة المأساوي بالبويرة قناة النهار 25 فيفري