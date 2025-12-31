قناة النهار صريح جدا : هكذا يقضي الجزائريون ليلة “الريفيون” بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2025 - 13:26 شارك غرِّد أرسل 14 0 صريح جدا : هكذا يقضي الجزائريون ليلة “الريفيون” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YPses اقرأ أيضا صريح جدا : مشروع قانون المرور الجديد..غرامة بـ6 آلاف دج على رمي النفايات من المركبات قناة النهار 11 ديسمبر صريح جدا : هذه هي حدود الغيرة بين الزوجين عند الجزائريين قناة النهار 14 ديسمبر الجماهير الجزائرية بالمغرب متفائلة بالمنتخب الوطني قبل إنطلاق الكان قناة النهار 22 ديسمبر شاهد..آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل مواجهة السودان.."تركيز كبير" قناة النهار 23 ديسمبر أشبال بيتكوفيتش يتفقدون أرضية الميدان.."محرز و بن ناصر في حديث على إنفراد" قناة النهار 24 ديسمبر