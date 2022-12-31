قناة النهار صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون ليلة “ريفييون” .. بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2022 - 08:41 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 190 0 صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون ليلة “ريفييون” .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1zylP اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي إكتسب ثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة في الدور الأول قناة النهار 10 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت قناة النهار 19 ديسمبر مومن أيت قاسي: المباراة الترتيبية أصبحت ذات أهمية وما شهدناه اليوم دليل على ذلك قناة النهار 17 ديسمبر رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر الشاب وحيد: الشاب عزالدين من أعمدة الفن الجزائري وحافظ على التراث قناة النهار 29 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر مومن أيت قاسي: مودريتش يستحق كل التقدير وما صنعه في سن الـ37 هو ختام لمشواره بطريقة رائعة قناة النهار 17 ديسمبر درك فرندة بتيارت يسترجع 88 رأس من الماشية ويطيح بشبكات أرعبت الموالين قناة النهار 14 ديسمبر