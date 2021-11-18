صريح جدا: هل تأخذ المرأة الجزائرية من مال زوجها دون علمه؟

تطرقت قناة النهار، هذه المرة في برنامج صريح جدا، إلى موضوع يمس العائلة الجزائرية، ألا هو أخذ المرأة الجزائرية لمال زوجها دون علمه. كما كانت اجابات النساء اللواتي تحدثن بكل صراحة، معظمها أن الأمر حرام.

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